شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس جدولة مستحقات حسام حسن وإيهاب جلال لرفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

تدرس إدارة النادي المصري جدولة المستحقات المتأخرة لـ حسام حسن المدير الفني السابق للفريق، وكذلك الراحل إيهاب جلال، وذلك لإنهاء أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي البورسعيدي فى الوقت الحالي وحرمته من التعاقد مع أى صفقة جديدة.

ومن المقرر أن يغلق باب القيد المحلي السبت المقبل 8 فبراير، على أن يتم غلق باب القيد الأفريقي يوم 28 فبراير الجاري، ويسعى المصري لإنهاء الأزمة لدعم صفوفه بصفقات جديدة خاصة قبل المشاركة في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة زد إف سى أمام المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز،، وفى هذا اللقاء يبحث أبناء مجدى عبد العاطى عن تحقيق الفوز لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف، فيما ترغب كتيبة على ماهر في مواصلة الفوز بعد الانتصار الذى تحقق على إنبى في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.