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مجلس الأهلي يُحيي ذكرى الشهداء فى مقر الجزيرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد الله

السبت، 01 فبراير 2025 10:36 ص

أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي ذكرى شهداء جماهير النادي، اليوم، والذى يواكب الأول من فبراير، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

وتواجد مجلس الأهلي صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة بكامل هيئته، أمام النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور في حضور كباتن الفرق الجماعية وقطاع الناشئين وباقي الفرق .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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