شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يُحيي ذكرى الشهداء فى مقر الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي ذكرى شهداء جماهير النادي، اليوم، والذى يواكب الأول من فبراير، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء جماهير الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

وتواجد مجلس الأهلي صباح اليوم في مقر النادي بالجزيرة بكامل هيئته، أمام النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور في حضور كباتن الفرق الجماعية وقطاع الناشئين وباقي الفرق الرياضية.