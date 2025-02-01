شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوى للزمالك بعد مد القيد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يجرى مجلس إدارة نادى الزمالك تحركات جديدة في ملف الميركاتو الشتوي خاصة بعد مد القيد الأفريقي،بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس الماضي حيث قرر المسئولون عن ملف الكرة توسيع قاعدة الاختيار داخل القلعة البيضاء.

وتلقى مسئولو نادى الزمالك العديد من الترشيحات للاعبين أجانب خلا الفترة الماضة وعلى رأسهم الفرنسي إيلي يوان جناح فريق هيبرنيان الإسكتلندي وشاندي سيلفا لاعب فريق أتلانتا يونايتد الأمريكي الذى يلعب في مركز الجناح.

وينوى مسئولو نادى الزمالك عدم التسرع في التعاقد مع اللاعبين الأجانب حتى لا يتعرضوا لمأزق المقالب في هذا الملف لا سيما أن الوقت أمامهم ما زال طويلاً بعد مد القيد الأفريقي ليوم 28 فبراير الجاري وبالتالي فإن الجميع رفع شعار التأنى والصبر.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الخميس الماضي عن مد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية حتى 28 فبراير 2025،بعد أن كان من المقرر أن تنتهي بالأمس الجمعة 31 يناير.