شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يظهر في مران الأهلي اليوم للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

يظهر المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلى الجديد في مران الفريق اليوم للمرة الأولى بعد إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء أمس الأول، الخميس، بشكل رسمي لمدة موسمين ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية حيث تم تقديم اللاعب عبر منصات الأهلي الرسمية ثم سافر إلى بلاده لإنهاء بعض أموره الخاصة قبل بدء تجربته مع النادي الأهلي التي حسمها اللاعب بفسخ علاقته بنادي الريان القطري مؤخراً لينتقل للقلعة الحمراء مجاناً.

ويستعد الاهلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري مساء غداً بإستاد السلام.

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمسة صفقات حتى الأن ، أخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي إنتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري، ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.