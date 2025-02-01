شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى يخشى مفاجآت المصري البورسعيدى فى برج العرب اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباراة زد اف سى أمام المصرى البورسعيدى فى الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز،، وفى هذا اللقاء يبحث أبناء مجدى عبد العاطى عن تحقيق الفوز لتعويض الخسارة التي تعرض لها من سموحة بهدفين لهدف، فيما ترغب كتيبة على ماهر في مواصلة الفوز بعد الانتصار الذى تحقق على إنبى في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 1.

زد يدخل المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.