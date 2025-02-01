شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه البنك الأهلى فى لقاء الجريحين اليوم بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة إنبى والبنك الأهلى في الرابعة عصر اليوم، السبت، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، في المباراة التي يبحث فيها الفريق البترولى عن تعويض الخسارة الماضية من المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 – 1، ويبحث البنك الأهلى عن تعويض الخسارة التي تعرض لها أمام بتروجت في الجولة الماضية بنتيجة 2 – 0.



يدخل إنبى المباراة محتلاً المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5، فيما يحتل البنك الأهلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 2 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.