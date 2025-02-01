شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أبو الخير وفريدة محمد وندى عباس يتأهلون لنصف نهائي كارول ويمولر للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، فيروز أبو الخير وفريدة محمد وندى عباس، إلى الدور نصف النهائي ببطولة كارول ويمولر لسيدات الإسكواش، التي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 29 يناير إلى 3 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وجاءت نتائج الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز فيروز أبو الخير على مليسا ألفيش بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-5, 11-8.

فوز فريدة محمد على راشيل أرنولد بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 12-10, 15-17, 11-6, 11-8.

فوز ندى عباس على هولي نوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3،11-3، 11-9.

هزيمة سلمى هاني أمام الإنجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 16-14, 11-7, 11-3.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش، أعلنت عن التصنيف العالمي في يناير الماضي، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ86 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الثامن.

وكان الثنائي المصري، علي فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الإسكواش، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة للسيدات، توجا ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي دييجو إلياس، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 14-12, 11-1، ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وفازت هانيا الحمامي في مباراة الدور النهائي على المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 3-11, 11-6, 11-8، لتتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها.