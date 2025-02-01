شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بمد القيد الأفريقى وتغيير لائحة مشاركة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات للأندية بمد فترة القيد الأفريقي للفرق المشاركة في البطولات الأفريقية حتي نهاية شهر فبراير الجاري حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة القيد الجمعة 31 يناير الماضى ، كما تقرر تعديل لائحة تسجيل اللاعبين، لتسمح بمشاركة نفس اللاعب في المسابقات القارية مع فريقين في نفس الموسم.

وقال بيان الكاف: "اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرارًا بتمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي حتى 28 فبراير 2025".

وأضاف: "قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اليوم بتغيير قواعد تسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، للسماح لأندية كرة القدم بتسجيل لاعب، لدوري أبطال أفريقيا أو كأس الاتحاد الأفريقي، والذي شارك فى أى من مسابقات كاف، لنادٍ آخر، خلال نفس الموسم الكروي.