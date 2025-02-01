شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يناقش مع كولر ضم صفقة جديدة بعد مد القيد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مسئولو النادي الأهلى مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الأيام الحالية فكرة تدعيم الفريق بصفقة محلية أو أجنبية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الأخير بمد فترة القيد في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية حتى 28 فبراير 2025.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة القيد أمس الجمعة 31 يناير قبل أن يُقرر كاف مد القيد حتى أواخر فبراير الجاري ليكون من حق الأهلي ضم لاعبين جدد وقيدهم محلياً وأفريقياً خاصة وأن اتحاد الكرة المصري سبق وقرر مد باب القيد محلياً حتى يوم 8 فبراير الجاري بدلاً من 31 يناير الماضي.

ووفقاً لمصدر في الأهلي فإن إدارة النادي بدأت تُعيد التفكير في ملف ضم صفقة جديدة للقلعة الحمراء خلال الشتاء الجاري سواء كانت محلية أو أفريقية بالتنسيق مع المدرب السويسري مارسيل كولر.

وضم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خمسة صفقات حتى الأن ، أخرها المغربي أشرف بن شرقي الذي انتقل للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف الموسم بعد فسخ عقده مع الريان القطري.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر وتحديداً حتى انتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد معه الأهلي لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.