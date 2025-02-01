شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة بتروجت أمام الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويرغب بتروجت في مواصلة الانتصارات والأداء المميز بعد الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 2 – 0، فيما يرغب الاتحاد السكندرى في حصد الثلاث نقاط بعد الفوز على الإسماعيلى في الجولة الماضية بهدف دون رد.

بتروجت يدخل المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 16 نقطة، من 10 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 وخسر 2، فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة، من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.