شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يجهز صفقات يناير فى الزمالك لموقعة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يجهز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادى الزمالك الصفقات الجديدة لموقعة الإسماعيلى المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

ووضع جروس برنامجاً خاصاً لمحمود جهاد لاعب وسط فاركو وأحمد حسام مدافع الجونة من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق، خاصة أن السويسري يؤمن بإمكانيات وقدرات الثنائي وهو صاحب قرار انضمامهما لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعقد جروس جلسة مع ثنائى الزمالك الجديد من أجل إزالة الرهبة من عليهم ومنحهم الثقة خاصة بعد الانتقال إلى نادى جماهيري،مطالبهم بضرورة التركيز خاصة في الظهور الأول مع الفريق لنيل ثقة المشجعين والحصول على صك العبور إلى قلوبهم.