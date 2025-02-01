شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستدرج غزل المحلة الليلة فى المكس بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويرغب فاركو تذوق طعم المكسب بعد سلسلة فقط النقاط في الثلاث مواجهات الأخيرة، وتعادله سلبيًا مع طلائع الجيش بالجولة الماضية، فيما يعمل غزل المحلة على الفوز من أجل اسعاد الجماهير الحزينة من الخسارة في الثلاث مواجهات الماضية وأخرهم أمام سيراميكا بهدف دون رد.

يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 لقاءات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 6.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.