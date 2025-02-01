شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تقنية الفيديو تطالب اتحاد الكرة بمستحقاتها المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اتحاد الكرة مخاطبات من الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو المستخدمة في الكرة المصرية ، بمستحقاتهم المالية المتأخرة بعد الاتفاق مع المجلس السابق برئاسة جمال علام علي جدولة المستحقات .

ويحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة في الاجتماع المقبل ، ملف رئيس لجنة الحكام الذي سيتولي رئاسة اللجنة خاصة أن هناك استقرار كبير داخل المجلس على الاستعانة بحكم أجنبي بعد مشاهدة أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من شخصية تحكيمية مشهورة ، خاصة بعد تحفظ المجلس علي تعيين أحد الحكام الكبار الأجانب كرئيس للجنة بسبب عدم التفرغ .

ويفاضل مجلس ادارة اتحاد الكرة في الاجتماع المقبل بين أكثر من سيرة ذاتية لحكام من اسبانيا و بعض السير الذاتية الأخري ،لتعيينها كرئيس للجنة أو الاستقرار على استمرار اللجنة الحالية للحكام و التي تضم كلا من وجيه أحمد وهشام صلاح مصطفى وجهاد جريشة وعزب حجاج وفهيم عمر، و چيمس حنا مديراً مالياً.

على صعيد مختلف، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على الاستعانة بخبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فى مشروع اكتشاف المواهب الكروية الذي يطلقه اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتفق اتحاد الكرة مع خبراء الفيفا على الحضور إلى مصر على فترات للاجتماع بالمدربين المصريين لنقل خبراته في هذا الأمر، بحيث يتم افراز أفضل المواهب لدعم المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة علي توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن للسفر لمواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .