شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم صخرة الفراعنة ونيس الفرنسى يحتفل بعيد ميلاده الـ"26" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسى ومنتخب مصر اليوم السبت بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد عبد المنعم فى الأول من فبراير عام 1999، وبدأ مسيرته الكروية داخل جدران قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، وبعد تصعيده إلى الفريق الأول، وأدرك عبد المنعم أن الحصول على فرصة أساسية فى دفاع الأهلى فى ظل وجود لاعبين مخضرمين، لن يكون أمراً سهلاً، لذلك فضل عبد المنعم الإعارة إلى سموحة لتتم إعارته فى موسم 2019 / 2020، ومع الفريق السكندرى بزغ نجمه وتألق، وشارك فى 33 مباراة وسجل خلالهم هدفين.

وعقب عودته من الإعارة رفض عبد المنعم أن يكون ضمن الأوراق البديلة على الدكة الحمراء، مؤمناً بقدرته على المشاركة الأساسية، واستقر الأهلى على إعارته إلى نادى فيوتشر، ليتألق مجدداً ويثبت كفاءته، قبل أن ينضم إلى صفوف المنتخب الوطنى ويبدأ رحلة التألق الدولى.

مباراة بعد الأخرى مع الفراعنة أثبت محمد عبد المنعم أنه لاعب من طراز كبير، وامتداد طبيعى لأجيال حفرت اسمها بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة المصرية، واستحقت عن جدارة لقب صخرة الدفاع، بعدما قاتلت للوصول إلى أفضل مستوى سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطنى.

نجح عبد المنعم مع الفراعنة فى اقتناص ثلاث نقاط ثمينة أمام السودان، بعد الهدف الذى أحرزه خلال اللقاء، ولم يكتفى بهذا وحسب، بل نجح أيضاً "كامبوس" فى التقدم بشجاعة لا مثيل لها لتسديد إحدى ركلات الجزاء أمام كوت ديفوار فى دور الـ 16 من أمم أفريقيا ليساهم مجدداً فى تأهل الفراعنة إلى ربع النهائى.

وبعد تألقه وتثبيت أقدامه، لم يكن أمام الأهلى خياراً سوى استعادة نجم دفاع الفراعنة من فيوتشر بعد قطع إعارته ليعود عبد المنعم مجدداً إلى البيت الأحمر.

محمد عبد المنعم وقبل رحيله عن الأهلي، شارك في 115 مباراة رفقة المارد الأحمر في جميع البطولات، حيث سجل 6 أهداف وزنها ذهب في مسيرته الكروية.

وطيلة مشواره مع الأهلي، توج محمد عبد المنعم بعشر بطولات، بوقع 3 مرات لبطولة الدوري الممتاز، وبطولتين في كأس مصر، ومثلهما بدوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر المصري في 3 مناسبات.

وفى أغسطس 2024 شق محمد عبد المنعم طريق الاحتراف الاوروبى بعدما انتقل لصفوف نيس الفرنسى.

وأعلن نادي نيس الفرنسيتعاقده مع محمد عبد المنعم لمدة أربع سنوات قادما من النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية