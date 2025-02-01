الامارات | «الإمارات للدراجات» ثالثاً في طواف العلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الدراج سيباستيان مولانو، من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أول من أمس، المركز الثالث في المرحلة الثالثة من طواف العلا في المملكة العربية السعودية.

وتنافس مولانو مع تيم ميرليير، من فريق «سودال-كويكستب» في آخر 500 متر، لكن الفجوة اتسعت في المنعطف الأخير، ليبتعد ميرليير نحو الفوز أمام ديلان جرونويغن، من فريق «جايكو-الولا»، بينما اكتفى مولانو بالمركز الثالث.

وأُقيمت المرحلة في ظروف جوية عاصفة تسببت في تشكيل مجموعات متفرقة، وشهدت وصول مجموعة مكونة من 40 دراجاً فقط إلى المسار الممتد من الحِجر إلى قلعة تيماء لمسافة 180.6 كيلومتراً.

وقال مولانو: «كان يوماً صعباً وسريعاً مع كثير من الرياح التي تسببت في انقسامات كبيرة، وواجهتنا العديد من المطبات والأسطح الوعرة، ما جعل السباق قوياً جداً، ونحن في مستوى جيد وسنحاول مرة أخرى في المرحلة النهائية».