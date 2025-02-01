الامارات | «الأبيض» يتأهل إلى الدور نصف النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنتخب الوطني مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة (87-84)، أمس، في ختام الدور ربع النهائي على صالة نادي النصر في دبي.

واحتاج المنتخب - لضمان انتصاره - إلى نيل لاعبيه الأفضلية في نتائج الأرباع الأول والثاني والثالث بواقع (23-21 و24-21 و26-24)، فيما لم يشفع لأهلي طرابلس نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الرابع بواقع (18-14) التي لم تكن تكفل لهم العودة بنتيجة المباراة.