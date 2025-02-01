اخبار الرياضه

الامارات | «الأبيض» يتأهل إلى الدور نصف النهائي

0 نشر
جوني جبور - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | «الأبيض» يتأهل إلى الدور نصف النهائي 1/2
  • الامارات | «الأبيض» يتأهل إلى الدور نصف النهائي 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض» يتأهل إلى الدور نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز المنتخب الوطني مقعده في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة (87-84)، أمس، في ختام الدور ربع النهائي على صالة نادي النصر في دبي.

واحتاج المنتخب - لضمان انتصاره - إلى نيل لاعبيه الأفضلية في نتائج الأرباع الأول والثاني والثالث بواقع (23-21 و24-21 و26-24)، فيما لم يشفع لأهلي طرابلس نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الرابع بواقع (18-14) التي لم تكن تكفل لهم العودة بنتيجة المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements