الامارات | عدنان الخيال.. لاعب كرة السلة الذي تربع على عرش بناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أن بدايته كانت في كرة السلة، فإن البطل الإماراتي عدنان الخيال توج مسيرته الرياضية المميزة بحصد ذهبية فئة «كلاسيك فيزكس» في بطولة العالم لبناء الأجسام، التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو خلال ديسمبر الماضي.

بدأ الخيال مشواره الرياضي من خلال كرة السلة، حيث كان لاعباً وإدارياً في فريق الشارقة لكرة السلة، إلا أنه اتجه منذ اعتزاله لعب كرة السلة عام 2015 إلى رياضة بناء الأجسام على صعيد الهواية، قبل أن يقوده شغف التحدي إلى احتراف هذه الرياضة، وحصد إنجازات لافتة على الصعيد الفردي ومع المنتخب الوطني.

وقال الخيال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشغف وعشق التحدي كانا وراء دخولي رياضة بناء الأجسام التي قادتني سريعاً لأول إنجازاتي بالفوز في بطولة (الشرق الأوسط) التي أقيمت في دبي عام 2018، ومن ثم التحول تدريجياً إلى البطولات الإقليمية والدولية».

وأوضح: «دخولي هذه الرياضة كان عن طريق الصدفة وبتشجيع من الأصدقاء، إلا أن الالتزام بها، والمواصفات البدنية التي اكتسبتها كلاعب كرة سلة، ساعدتني على التخصص في فئة (كلاسيك فيزكس) التي تبحث عن التناسق بين كل أطراف الجسم. وبتشجيع من الأصدقاء تمكنت سريعاً من تحويل هذه الهواية إلى رياضة احترافية».

وأشار الخيال إلى أهمية مواجهة التحديات والضغوط التي يواجهها لاعبو بناء الأجسام في حياتهم اليومية، خصوصاً من يرتبطون بوظائف تتطلب ساعات عمل كثيرة، وقال: «ضغوط العمل والدوامات الطويلة، والتزامي مع نادي الشارقة في المهام الإدارية وكمشرف لكرة السلة في النادي لأكثر من مرة، لم تقف عائقاً أمام مواصلتي التدريبات في رياضة بناء الأجسام التي يتطلب التميز فيها أداء تدريبات يومية بمعدل بين أربع وخمس ساعات».

وأضاف: «الحفاظ على أسلوب غذائي من أكبر التحديات، سواء في الحصول على معدلات عالية من البروتين لرفع الوزن خلال التدريبات الاعتيادية، أو حتى في المرحلة الأصعب المعروفة بـ(التنشيف) وخفض معدلات السوائل في الجسم التي تسبق المشاركة في البطولة بشهرين، ما يفرض على ممارسي هذه الرياضة صعوبات كبيرة في القدرة على إيجاد التوازن المطلوب».

ولفت الخيال إلى أهمية إنجاز ذهبية طوكيو، وقال: «أغلبية البطولات التي شاركت فيها جاءت بصورة فردية، إلا أن الإنجازات الأهم بالنسبة لي هي الحرص على رفع علم الدولة في كبريات المحافل العالمية، وتمثيل المنتخب الوطني، ونجحت عام 2020 في حصد برونزية بطولة العالم في إسبانيا، قبل أن أتوج مسيرتي بذهبية بطولة العالم في طوكيو».

وتابع: «الإصابات هي العامل الأكثر ألماً في هذه الرياضة، فقد تؤدي أي حركة خطأ فيها إلى نتائج لا تحمد عقباها، والابتعاد عن التدريبات لفترة طويلة».

وعن استحقاقه المقبل، اختتم الخيال قائلاً: «أعمل حالياً للتعافي من إصابات في الكتف والظهر، وأتطلع إلى بلوغ الجاهزية المطلوبة قبل بطولة آسيا التي ستقام في عجمان خلال يونيو المقبل».