الامارات | الاتحاد الدولي يعتمد «دبي للألعاب المائية» مؤهلة لبطولة العالم 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للسباحة، اعتماد الاتحاد الدولي للسباحة، بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2025، كإحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم، المقررة إقامتها في سنغافورة 2025، في خطوة تعكس مكانة دبي المتنامية كوجهة عالمية للرياضات المائية.

وينظم الحدث، اتحاد الإمارات للسباحة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجمع حمدان الرياضي، خلال الفترة من 25 مارس إلى 28 أبريل المقبلين، متضمناً منافسات في 5 رياضات مائية، تشمل، الغطس، وكرة الماء، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة الإيقاعية، والسباحة التنافسية.

وأكد الاتحاد، أن البطولة ستتيح الفرصة لنخبة من السباحين من دول العالم المختلفة للتنافس، في أجواء تنافسية رفيعة المستوى، ما يضمن سباقات مثيرة وتحديات قوية بين أبرز الأسماء في السباحة العالمية.