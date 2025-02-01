الامارات | جواو بيدرو: جمهور الوصل وراء انضمامي إلى «الإمبراطور»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى اللاعب البرازيلي جواو بيدرو سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الوصل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً أن جمهور «الإمبراطور» من أهم أسباب موافقته على الانتقال إلى الوصل حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال جواو بيدرو لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتردد في الموافقة على عرض الوصل للانتقال إلى صفوفه، موضحاً: «اللعب في دوري أدنوك للمحترفين ليس غريباً بالنسبة لي، بينما الانضمام إلى الوصل يُعد أمراً جاذباً، خصوصاً أنه من الفرق الكبيرة في الإمارات، والأهم أنه يضم قاعدة جماهيرية كبيرة، تشجّع أي لاعب على اللعب في صفوفه».

وأضاف: «جمهور الوصل من أبرز مصادر القوة في الفريق، ولقد لعبت أمامه في العديد من المرات، وكنت بالفعل أستمتع بطريقة تشجيع الجمهور، وتأثيرهم في أداء اللاعبين، لذلك أنا سعيد جداً باللعب مع الفريق بوجودهم».

وأردف: «أعلم تماماً قيمة اللعب مع الوصل، حيث إنه حامل لقب الدوري وكأس رئيس الدولة، وجئت إلى الفريق من أجل المنافسة على الألقاب».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن مشاركته للمرة الأولى مع الوصل أمام كلباء، أول من أمس، في الجولة الـ14 من الدوري وإحرازه هدف التعادل، قائلاً: «سعيد بهذه البداية، بأن أحرز هدفاً في أول مشاركة لي مع الوصل، ولكن الهدف لم يكن كافياً، حيث إن الفريق تعادل وخسر نقطتين ثمينتين».

وزاد: «إحرازي للأهداف مهم، ولكن الأكثر أهمية هو أن يحقق الفريق انتصارات، وأتمنّى أن تتحسن النتائج في الفترة المقبلة».

أمّا بالنسبة إلى حظوظ الوصل في المنافسة على الألقاب في الموسم الجاري، قال: «الوصل تأهل لنصف النهائي في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ولاشك في أننا لدينا أولوية كبيرة للمنافسة على البطولتين، بينما يسير الفريق بشكل جيد جداً في دوري أبطال آسيا للنخبة بتأهله لدور الـ16، ونسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، بينما سنقاتل في الدوري لتحسين موقعنا في لائحة الترتيب».

ورداً على سؤال حول عودته للعب في دوري المحترفين مجدداً، قال: «لقد لعبت مع ثلاثة أندية هي الظفرة وبني ياس والوحدة، والوصل يُعد تجربتي الرابعة هنا، وأتمنّى أن تكون تجربتي مع الوصل الأطول والأكثر نجاحاً».

وواصل: «لدي العديد من الأصدقاء هنا، وعائلتي سعيدة جداً بالعودة إلى الإمارات، حيث إننا لدينا العديد من الذكريات الجميلة جداً فيها، وعلى الرغم من مغادرتي دوري المحترفين، فإننا كنا دائماً نعود إلى الدولة في فترات الإجازات لاستعادة الذكريات والاستمتاع بهذا البلد الجميل».

واختتم تصريحاته قائلاً: «سأعمل على تقديم كل ما لديّ حتى أساعد الوصل على تحقيق الانتصارات، وأتمنّى أن ننهي الموسم والفريق على منصات التتويج».

جواو بيدرو:

. لعبت مع أندية الظفرة وبني ياس والوحدة، وأتمنّى أن تكون تجربتي مع الوصل الأطول والأكثر نجاحاً.