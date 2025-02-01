الامارات | النصر يتعاقد مع المهاجم السويسري هاريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر، أمس، تعاقده مع مهاجم فريق الوصل السابق، السويسري هاريس سيفيروفيش، في صفقة انتقال حر، ويعد من الصفقات القوية لـ«العميد»، حيث أسهم في تتويج الوصل بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وخاض اللاعب مع الوصل هذا الموسم 11 مباراة، سجل خلالها هدفين، وأسهم في تتويج الوصل بلقب السوبر الإماراتي القطري، قبل أن يرحل من قلعة «الإمبراطور»، وسيحل اللاعب في قائمة النصر بديلاً للمغربي عادل تاعرابت، الذي فسخ عقده مع «العميد» عقب التتويج بلقب السوبر الإماراتي القطري.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي النصر، سيرتدي اللاعب القميص رقم 14.

وسبق للاعب التتويج مع فريق بنفيكا البرتغالي بلقب الدوري والكأس، كما سبق له اللعب مع أندية فرانكفورت، وريال سوسيداد، وفيورنتينا، وسيلتا فيغو، وغلطة سراي.