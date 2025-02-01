الامارات | «الإمارات» و«ذئاب دبي» في نهائي كأس دبي الفضية للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات كأس دبي الفضية للبولو 2025، بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع بين فريقي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«ذئاب دبي» بقيادة حبتور الحبتور، وذلك على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتنطلق فعاليات اليوم الختامي، بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يلتقي «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور مع «غنتوت» بقيادة ناصر الشامسي، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية.

وشهدت البطولة التي شاركت فيها خمسة فرق، إقامة 10 مباريات في الدور التأهيلي سجل خلالها 179 هدفاً. وكان فريق «الإمارات» الأكثر تهديفاً برصيد 41 هدفاً، يليه «ذئاب دبي» بـ36 هدفاً، ثم «الحبتور» و«غنتوت» بـ34 هدفاً لكل منهما، فيما سجل «بنجاش» 33.5 هدفاً.