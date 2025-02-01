الامارات | 3 مباريات في الجولة الـ 15 من دوري «الهواة» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي «غلف يونايتد» مع حتا، و«يونايتد» مع مصفوت، والظفرة مع العربي.

وتعد مباراة الظفرة صاحب المركز الثالث برصيد (26) مع العربي ثاني الترتيب بالرصيد نفسه من النقاط، أهم مباريات اليوم، إذ سيظفر الفريق الفائز من هذه المواجهة بالمركز الأول «مؤقتاً»، بانتظار نتيجة مباراة الفجيرة المتصدر برصيد 26 نقطة مع ضيفه «مجد» التي تقام يوم غدٍ.