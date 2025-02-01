الامارات | «الاتحاد للطيران» راعياً رسمياً لبطولة «مبادلة أبوظبي للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «الاتحاد للطيران»، أمس، عن شراكة جديدة مع مجلس أبوظبي الرياضي باعتبارها الراعي الرسمي لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، التي تنطلق اليوم في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية.

ومع وصول نجوم التنس من الدرجة الأولى من جميع أنحاء العالم للمشاركة في البطولة السنوية، يعزز موقف الاتحاد للطيران راعياً رسمياً للبطولة، التزام الشركة بدعم الرياضات والفرق الرياضية على نطاق عالمي.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي، في بيان صحافي: «نحن سعداء بالترحيب بهذا الحدث المرموق للتنس واللاعبين الدوليين المتميزين في أبوظبي في فبراير. ومع أجندة حافلة بالأحداث المثيرة والفعاليات المختلفة، تواصل أبوظبي تألقها وجهة عالمية المستوى».

من جهته، قال مدير بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، نايجل جوبتا: «يسعدنا الترحيب بالاتحاد للطيران راعياً رسمياً لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، فبصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، والرائدة عالمياً في توفير تجارب سفر استثنائية، فإن هذا التعاون يتوافق تماماً مع هدفنا المتمثل في نقل البطولة التي دخلت عامها الثالث إلى آفاق جديدة. إننا نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع (الاتحاد للطيران) لتقديم حدث يخلق ذكريات رائعة للاعبين والمشجعين وكل من شارك فيه».

وستقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة من الأول إلى الثامن من فبراير الجاري، بمشاركة أفضل لاعبات التنس في العالم، حيث تعود البطلة الحالية إيلينا ريباكينا للدفاع عن لقبها ضد نجمات من بينهن أنس جابر، وداريا كاساتكينا، وبولا بادوسا، وبليندا بينشيتش، وبياتريس حداد مايا.