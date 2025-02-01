الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نوتينغهام - برايتون 16:30
إيفرتون - ليستر سيتي 19:00
نيوكاسل - فولهام 19:00
بورنموث - ليفربول 19:00
وولفرهامبتون - أستون فيلا 21:30
خيتافي - إشبيلية 17:00
فياريال - بلد الوليد 19:15
أتلتيكو مدريد - ريال مايوركا 21:30
الدوري السعودي
الخليج - ضمك 17:25
الفتح - القادسية 19:00
الاتحاد - الخلود 21:00
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