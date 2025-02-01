شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يغلق باب الرحيل أمام لاعبيه خلال الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادى إنبى التفريط فى لاعبى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم العروض التى تلقوها خلال الساعات الماضية إيماناً منهم بأن هذه الفترة تتطلب المزيد من العمل والتركيز والحفاظ على القوام الأساسي.

وتمسك أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي بخدمات ثنائي الفريق أحمد كالوشا ومصطفى شكشك بعد العروض التى تلقوها خلال الساعات الماضية،خاصة أنهم من أعمدة الفريق الأساسية.

كما رفض مسئولو نادى إنبى كل العروض التي تلقاها أحمد أمين "أوفا" مهاجم الفريق البترولى بسبب ضعف المقابل المادى الذى لا يلبى طموحات النادى في سياسته التي يعتمد عليها في الاستفادة من بيع النجوم وتسويقهم بأعلى مقابل مادى.

وأبلغ مسئولو نادى إنبى أحمد أمين "أوفا" باستمراره مع الفريق البترولى في الموسم الجديد، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة محمد إسماعيل، الذى أكد أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق وتواجده في الموسم الجديد ويعد إضافة كبيرة للفريق.

من ناحية أخرى تتمثل سياسة نادى إنبي بالتعاقد مع لاعبين من الدرجات الأدنى في الدورى من أجل شرائهم بمبالغ مالية قليلة أوالتعاقد معهم في صفقة انتقال حر والاستفادة من إعادة بيعهم مستقبلاً.

فى سياق مختلف طلب الجهاز الفني لـ إنبى اللاعبين بغلق صفحة البنك الأهلي من أجل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى المصري.