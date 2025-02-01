شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته اليوم لمواجهة سيراميكا في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، اليوم السبت، استعدادااته لمواجهة سيراميكا غدا الأحد في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، أملا في مواصلة الصحوة بعد الفوز في الجولة الأخيرة واستعادة التوازن.

وفي آخر مباراة للفريق، قاد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة، فريقه السكندرى للتفوق مجددا على فريق زد فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى nile.



ويفقد فريق سموحة، خدمات اللاعب دوكوا دودو، في مباراة سيراميكا المقرر لها غداً الأحد في بطولة الدوري للإيقاف، حيث عوقب اللاعب بالإيقاف مباراة واحدة مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة وزد الأخيرة بالدوري.

في سياق مختلف، أنهى النادى الرتوش الأخيرة على رحيل جونيور أجايي، لاعب سموحة، بعد قرار اللاعب مغادرة الفريق حيث تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الليبي، وهو ما دفعه لطلب فسخ عقده مع النادي السكندري.



وطلب أجايي الرحيل عن سموحة مقابل التنازل عن مستحقاته المالية، رغم أن لديه مستحقات متأخرة تبلغ 350 ألف دولار، وبعد مناقشة الأمر، وافقت إدارة النادي على فسخ التعاقد بالتراضي، خاصة بعد موافقة المدير الفني أحمد سامي على رحيل اللاعب.



ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن رحيل جونيور أجايي عن صفوف سموحة خلال الساعات القليلة المقبلة، ليبدأ اللاعب تجربة جديدة في الدوري الليبي.

على صعيد آخر، حسم فرج عامر رئيس نادى سموحة مصير محمد ربيعة مدافع الفريق بالاستمرار داخل النادي السكندرى حيث لم يتلقى اللاعب أي عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ولم يبرم سموحة أي اتفاقات على بيع محمد ربيعة للزمالك وفى حال وجود عروض رسمية سيتم العودة إلى الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى لأخذ رأيه، مع تبقى أقل من أسبوع على نهاية فترة الانتقالات الشتوية.



ولم يصل لسموحة أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة أو بركات حجاج، كما لم يدخل سموحة في مفاوضات مع القطبين لضم أيا من لاعبيهم في الانتقالات الشتوية الجارية.



وكان محمد ربيعة بشكل طيب فى مشاركته الأولى مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ولفت الأنظار بعدما نجح في تعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفراعنة، في غياب كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة