شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعسكر اليوم استعداداً لمباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،السبت، الاستعداد لمباراة مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز، ويدخل الفريق معسكر مغلق عقب المران استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لإستعادة الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية 2-2 أمام بيراميدز في اللقاء الذي شهد عدة أخطاء أبرزها الأزمات الدفاعية واهدار الفرص أمام مرمى المنافس.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.