شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الجمعة 31 – 1 – 2025 بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة الموافق 31 – 1 – 2025 ثلاث مباريات ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف الجونة نظيره حرس الحدود، والتقى الإسماعيلى مع طلائع الجيش، وواجه بيراميدز فريق الزمالك.

بيراميدز يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويوسع الفارق على صدارة دورى Nile

فاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64 ، 70 .

طلائع الجيش يقلب تأخره لفوز على الإسماعيلى بثنائية في الدورى

نجح طلائع الجيش في قلب تأخره أمام الإسماعيلى، لفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

حرس الحدود يفوز على الجونة 1-0 بدورى NILE .. فيديو

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".