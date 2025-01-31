شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثى الفريق بعد مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتايج ثلاثي الأبيض في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، في حين يعاني عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المغربي محمود بنتايج سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، للوقوف على حالته بعد إصابته قبل نهاية اللقاء.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.