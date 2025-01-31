شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: فخور بالفوز على الزمالك وإكرامى كان أسدا فى عرين بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

وأضاف يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفى: "اليوم ليلة سعيدة، وفخور بالفوز اليوم، والفريق فى آخر 10 أيام، بعد مواجهة زد والأهلي والزمالك استطعنا نحصد 7 نقاط من ثلاث مواجهات مهمة".

وتابع: "لست بحاجة للحديث عن النقاط فنية لكن حابب إن أشكر شريف إكرامي 42 سنة، وأول مشاركة له في الموسم وكان مثل الأسد، وأظهر كيف يكون اللاعب المحترف، ونجحنا في التحسن في جزئية الشخصية وأصبح لنا هوية، والفترة المقبلة صعبة لكنّ مضطرين نمشيها خطوة خطوة".

وواصل: "إبراهيم عادل لاعب كبير، وأى لاعب بيكون لديه فترة يتمنى فيها الاحتراف في أوروبا، لكن في أوروبا الوضع مختلف، ولازم تطلع بمبلغ كبير حتى يصبح لك مكانتك في الدوري، على عكس خروجك بمبلغ لا يليق بمستواك".

وأكمل: "الموضوع هيكون صعب على بيراميدز بسبب ضغط المباريات بسبب المشاركة في الدوري وأفريقيا والكأس والرابطة، وهذا يتطلب منا أن نكون جاهزين وأنا كرواتي ومثل الشعب المصري لدى عاطفة كبيرة، وأنا أقوم بتحفيز اللاعبين بالحماس في المنطقة الفنية، لتعويض غياب الجماهير لدى نادى بيراميدز".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"، وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.