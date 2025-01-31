شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة عبد اللطيف: بيراميدز كان رحيما بالزمالك.. والأبيض أكبر من أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، لاعبى الزمالك بعد الهزيمة الكبيرة من بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم في الأسبوع الحادى عشر من الدورى.

وقال حمادة عبد اللطيف في تصريحات لقناة الزمالك: "مباراة سيئة للزمالك وبيراميدز كان رحيما بالزمالك، وكان ممكن يكسب أربعة وخمسة".

وأضاف: "هزيمة كارثية، واللاعبون يواصلون العكننة على الجماهير، وأي لاعب يبالغ في طلباته على الزمالك أكبر من أي حد".

وتابع نجم الزمالك السابق: "النجوم بتبان في المباريات الكبيرة وفيه لاعيبة بتظهر فقط في المباريات السهلة، اللى مش عاوز النادى يمشى والنادى أكبر من أي حد".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"، وسجل أهدف الفريق السماوي كل من فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.