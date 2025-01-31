شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويوسع الفارق على صدارة دورى Nile.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

فاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64 ، 70 .

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدورى

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.

أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاط هجومى مكثف من الزمالك مستغلاً انطلاقات عمر جابر وشلبى وزيزو فى الخط الأمامى بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.

وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف تجاه أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك.

واصل فريقا الزمالك وبيراميدز تبادل الهجمات في الربع ساعة الثانية،من اللقاء لمحاولة انتزاع المبادرة وتسجيل الهدف الأول وسدد إبراهيم عادل لاعب الفريق السماوي كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت بسلام على مرمى محمد عواد حارس القلعة البيضاء.

وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة وخروجه من اللقاء قبل أن يعود مرة أخري للملعب،وشهدت الدقيقة 31 تألق ملحوظ من شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز بعد تصديه لانفراد من مصطفى شلبى وتسديدة التونسي سيف الدين الجزيري.



الزمالك ضد بيراميدز

أحداث الشوط الثانى من مباراة الزمالك وبيراميدز

بدأ الشوط الثانى بهجوم من كلا الفريقين حيث سدد الكونغولى فيستون ماييلى كرة قوية في الدقيقة 46 على مرمى محمد عواد قبل أن يرد عليه التونسي سيف الدين الجزيري بتسديدة قوية فى الدقيقة 47 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً.

وخطف فيستون ماييلى هدف التقدم لبيراميدز في الدقيقة 58 بعد استغلاله هدف الونش مدافع الزمالك حيث سدد كرة قوية سكنت شباك محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء،قبل أن يضيف مصطفى فتحى الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 65.

وأجرى جروس المدير الفني للزمالك 4 تبديلات بدخول أحمد محمود،ناصر منسي،محمد حمدى،محمود بنتايج، وخروج عمر جابر،سيف الجزيري،محمد شحاتة وأحمد فتوح وحاول الفريق الأبيض تقليص الفارق إلا أنه لم ينجح لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز 3-0.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.



عبد الله السعيد



مباراة الزمالك وبيراميدز الدورى المصرى



مباراة الزمالك وبيراميدز زيزو



مباراة الزمالك وبيراميدز



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مباراة بيراميدز والزمالك



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محمد الشيبى خلال المباراة



محمد الشيبى وسيف الجزيرى



محمد عواد



مصطفى فتحى خلال المباراة

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي .

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد البدلاء بيراميدز أمام الزمالك

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.