شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين جنيه تفجر أزمة بين الأهلى وحمزة علاء بسبب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

تسبب العرض المغرى الذى تلقاه حمزة علاء حارس مرمى النادى الأهلى من بيراميدز فى وجود أزمة بين الحارس ومسئولى القلعة الحمراء، فيما يتعلق بملف تمديد تعاقده.

وقدم بيراميدز عرضاً ضخماً لـ حمزة علاء للحصول على خدماته مقابل 10 ملايين جنيه فى الموسم. ويتكتم حمزة علاء على عدة عروض خارجية للرحيل إلى أحدها مع نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الحارس الشاب خوض تجربة الاحتراف الخارجية، خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ حالياً دون الرجوع للأهلي.

وينوى حمزة علاء الرحيل نهاية الموسم الجاري من أجل المشاركة بعدما فاض به الكيل من الجلوس على دكة البدلاء في الأهلي، مع اعتماد الجهاز الفني على الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير في الدفاع عن عرين الفريق.

كما يرغب حمزة علاء في تقديره مالياً بشكل أفضل حيث يحصل على مقابل مالي لا يتخطى الـ500 ألف جنيه سنوياً. وارتبط اسم حمزة علاء بأكثر من نادٍ أوروبي الفترة الماضية، وتحديداً بعد تألقه مع منتخبنا الأولمبي فى أولمبياد باريس الصيف الماضي، كما يمتلك الحارس الصاعد عروضاً من أندية مصرية أبرزها بيراميدز.

فى سياق آخر، مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.