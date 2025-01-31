شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكانوى والكياك يبدأ الموسم الجديد ببطولة القناة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكانوى والكياك الجديد برئاسة أحمد كامل، خطة المسابقات لعام 2025 ببطولات المناطق سعيا لدعم مناطق الاتحاد بالمحافظات المختلفة، والتى بدأت ببطولة فرع القناة وببور سعيد بداية الأسبوع الحالى بنادى تجديف بورسعيد تحت إشراف عبير السروى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومشرف فرع القناة، والتى أقيمت فى سباقات 200 و500 و1000 م وشارك فيها حوالى 60 لاعبا ولاعبة.

وجاءت نتائج البطولة حصول نادى تجديف بورسعيد على المركز الأول والمركز الثانى نادى السلام البحرى والثالث نادى الجمالية، وقام بإدارة البطولة الحكم الدولى شريف الشافعى.

وقرر اتحاد الكانوى والكياك برئاسة اللواء أحمد كامل إنشاء منتخب مواليد 2010 وتجهيزه بشكل قوى من أجل أن يمثل الاتحاد فى أولمبياد 2032، المقرر إقامتها فى مدينة بريزبان فى أستراليا.

ووضع اتحاد الكانوى والكياك خطة لتجهيز الناشئين بشكل مختلف من الموسم المقبل، لأن الموسم الحالى سينتهى فى شهر يونيو المقبل، وسيتم عمل منتخب مواليد 2010 ليكون ممثلا فى الأولمبياد 2032، وتم وضع خطة قوية لتجهيزهم بشكل أمثل.

ويدرس الاتحاد الاستعانة بخبير أجنبى لتطوير المدربين الموجودين بالاتحاد، وسيكون هناك اهتمام بالمدربين وتطويرهم فى مراحل الناشئين والبراعم، لأن المدرب هو من يصنع اللاعب.

ويعمل الاتحاد على توسيع قاعدة المشاركة فى رياضة الكانوى والكياك، حيث بدأ أول مواسمه بـ30 لاعبا فقط، ووصل إلى 3700 لاعب الآن، وتم تسجيل 400 لاعب جديد فى الموسم الماضى، ويهدف الاتحاد فى نهاية هذه الدورة للوصول إلى 10 آلاف لاعب.