شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد ناصر منسى، مهاجم فريق الزمالك، بجدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 6 أهداف، عقب انتهاء مباريات اليوم الجمعة الموافق 31 – 1 – 2025، حيث استضاف الجونة نظيره حرس الحدود، والتقى الإسماعيلى نظيره طلائع الجيش، وواجه بيراميدز فريق الزمالك.

بيراميدز يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويوسع الفارق على صدارة دورى Nile

فاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64 ، 70 .

طلائع الجيش يقلب تأخره لفوز على الإسماعيلى بثنائية في الدورى

نجح طلائع الجيش في قلب تأخره أمام الإسماعيلى، لفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

حرس الحدود يفوز على الجونة 1-0 بدورى NILE .. فيديو

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".



جدول ترتيب الهدافين

جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"