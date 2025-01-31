شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل رجل مباراة الزمالك وبيراميدز فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

حصل إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك الذى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة وسجل أهدف الفريق السماوي كل من فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.