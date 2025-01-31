شكرا لقرائتكم خبر عن جروس لـ"الخليج 365": لن أستطيع استبدال زيزو لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، إن مواجهة بيراميدز اليوم الجمعة كانت صعبة، مؤكداً أن الفريق الأبيض خسر الكرة في أماكن خطرة.

ورد جروس على سؤال الخليج 365 في المؤتمر الصحفي عن إصراره الدفع بزيزو رغم تراجع مستواه قائلاً: "زيزو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا، ممكن مكانش يومه النهاردة، وصعب لى كمدير فني تغيير زيزو حتي لو مش ماشي كويس وفي أحسن حالته، خصوصا إنى متاكد إننا هنستفيد منه الفترة المقبلة فكان من الصعب استبداله".

وأضاف جروس: "كانت مباراة صعبة للغاية، وكنا الأفضل في الشوط الأول وكانت لدينا فرص للتقدم، وفي الشوط الثاني كنا مندفعين واستقبلنا هدفا فى لحظة تحول، ولم نكن منظمين بعد استقبال الهدف".

وتابع: "ليست كل حاجة كانت سلبية اليوم، وهنحارب في المباريات المقبلة حتي الشوط الثاني كان هناك إيجابيات وخسرنا الكرة في أماكن خطرة جداً، وهدف بيراميدز الأول بمجهود كبير من المهاجم ماييلي".

واختتم جروس تصريحاته قائلا: "لدينا 3 مهاجمين نعتمد على كل واحد فيهم حسب سير المباراة، وكل لاعب يقدم ما بوسعه لإثبات نفسه بنحاول نقوى الاسكواد بتاعنا وشغالين على الجزئية دي.. وهدفنا الفوز بكل المباريات".

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.