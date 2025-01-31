شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الخسارة أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64 ، 70.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدورى

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث خلف الأهلى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.