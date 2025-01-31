شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 –1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 – 1 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، بيراميدز يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويوسع الفارق على صدارة دورى Nile.

بيراميدز يهزم الزمالك بثلاثية نظيفة ويوسع الفارق على صدارة دورى Nile

فاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"،وسجل أهدف الفريق السماوي كلاً من فيستون ماييلي،مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64 ، 70 .

نجوم الأهلي في جلسة تصوير مع "كرة" كأس العالم للأندية بالتتش ..صور

خاض لاعبو الأهلي خلال جلسة تصوير مع "كرة" بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بأمريكا الصيف المقبل ويلعب خلالها ممثل مصرـ ضمن المجموعة الأولى رفقة ، كلاً من إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي .

رابطة الأندية تحيل رئيس وعضو مجلس إدارة الإسماعيلى للجنة الانضباط

أصدرت رابطة الاندية المصرية المحترفة، قرارا بشأن أحداث مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش التى جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" وأحالتها الى لجنة الانضباط.

برنامج تأهيلى لمهاجم الأهلى الصاعد ويغيب أمام مودرن سبورت بالدوري

وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله برنامج تأهيلى لسمير محمد مهاجم المارد الاحمر الصاعد للتعافى من الاصابة بمزق فى العضلة الخلفية الذى تعرض له فى التدريبات الأخيرة.

طلائع الجيش يقلب تأخره لفوز على الإسماعيلى بثنائية في الدورى

نجح طلائع الجيش في قلب تأخره أمام الإسماعيلى، لفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

حرس الحدود يفوز على الجونة 1-0 بدورى NILE .. فيديو

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة بهدف دون رد المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد خالد بشارة ضمن الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

جلسة خاصة بين كولر وجراديشار في الأهلي.. اعرف السبب

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلس خاصة مع السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق الجديد على هامش مران الأمس من أجل توجيه عدة نصائح له.