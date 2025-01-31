شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: قوام الزمالك ضعيف ولا يستطيع الفوز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن قائمة اللاعبين المتواجدين في الزمالك حاليا ضعيفة ولا تستطيع التتويج بلقب الدورى، بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الدورى.

وقال حازم إمام في تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "قوام الزمالك ضعيف لا يستطيع الفوز بالدورى ممكن تاخد كأس مصر ولكن البطولات الطويلة صعب لانها تحتاج لنفس طويل ومش متوفر ذلك".

وأضاف حازم إمام: "الزمالك في حاجة قوية إلى 5 لاعبين، خاصة بعد قرار الكاف بمد القيد الأفريقي إلى 28 فبراير وفارق النقاط في الدوري ليس بعيداً".

فاز بيراميدز على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile"، وسجل أهدف الفريق السماوي كل من فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل في الدقائق 58، 64، 70.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدورى

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.