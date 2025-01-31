شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز أحمد رضا لخلافة أكرم توفيق فى "وسط" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، برنامجا تأهيليا لـ أحمد رضا لاعب وسط الفريق المُنضم حديثاً من بتروجت من أجل المشاركة خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.

ويرغب كولر في الاستعانة بـ أحمد رضا في وسط الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تراجع مستوى أكرم توفيق الذي تأثر مستواه كثيراً بأزمة تجديد عقده مع النادي، خاصة بعد رفض اللاعب التجديد للأهلي والموافقة على عرض الشمال القطري مع نهاية الموسم الجاري.

وانتقل أحمد رضا للأهلي يناير الجاري قادماً من بتروجت في صفقة يراها كثيرون هامة لخط وسط المارد الأحمر في ظل القدرات الفنية العالية للاعب الذي كان أحد أهم أورقة فريقه خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد بن شرقي الصفقة الخامسة للأهلي خلال يناير الجاري، حيث أعلن مسئولو القلعة الحمراء ضم 4 صفقات قبل بن شرقي، هي مصطفى العش قادماً من زد لمدة ثمانية أشهر حتى إنتهاء كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا، والسلوفيني جراديشار قادماً من نادي فيهرفار المجري لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم ، وأحمد رضا قادماً من بتروجت لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ومحمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني ونادي طرابزون التركي الذي كان مُعار منه لنادي الريان القطري حتى نهاية الموسم الجاري، وتعاقد الأهلي مع تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.