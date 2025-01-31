شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

سجل أهدف الفريق السماوي كل من فيستون ماييلي، مصطفى فتحى وإبراهيم عادل فى الدقائق 58، 64، 70 على الترتيب.



ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدورى

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في ثلاث لقاءات وتعادل في مباراتين.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.



مقاعد البدلاء بيراميدز أمام الزمالك

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.