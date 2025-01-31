هل يسمح السعوديون بالكحوليات في مونديال 2034؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: هل يسمح السعوديون بتقديم الكحول في كأس العالم 2034؟ سؤال جدلي تطرحه الصحافة الغربية طوال الوقت، تكراراً لنفس موقفها من مونديال قطر 2022، وهذه المرة طرح الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان هذا التساؤل على وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فماذا قال؟

وقال مورغان لوزير الرياضة السعودي :"هل سيتم حظر الكحول هنا في السعودية خلال كأس العالم مثلما حدث في قطر؟".

وجاء رد وزير الرياضة قائلاً :"نحن بالحاضر، لنتحدث عن الحاضر، لكنني أعتقد أن أهم شيء هو كيف سيؤثر هذا على حدثنا، ونحن لا نرى أي تأثير لقد استضفنا أكثر من 100 حدث دولي".

وأضاف :"لقد جاء الجميع إلى السعودية واستمتعوا بها، وأصبحت حقاً بيئة عائلية مميزة لحضور هذه الأحداث التي يستمتعون بها".

وتابع :"نحن لا نرى أن منع الكحول مشكلة بصراحة، كما ذكرت في قطر الكثير استمتعوا بالمباريات، وأعتقد أن الهدف أن يقضي الجميع أوقاتاً جيدة دون مشكلات، ويجب أن نركز على تجربة الجماهير".

وقال مورغان تعليقاً على ذلك :"على الأقل سوف نضمن سلوكاً جيداً للجماهير الانكليزية التي تحتسي الخمر وتشكل خطورة على الجميع، أعتقد أن الجميع استمتعوا بمنع الكحوليات في الملاعب أو حولها خلال مونديال قطر، والهدف هو المتعة الكروية على أي حال"

