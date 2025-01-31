يوروبا ليغ: قرعة ملحق ثمن النهائي تضع روما في مواجهة بورتو

الرياص - اسماء السيد - نيون : وقع روما الإيطالي في مواجهة بورتو البرتغالي في أقوى مواجهات الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وذلك وفق القرعة التي سحبت الجمعة في نيون السويسرية.

وانتظر روما وبورتو حتى الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الموحدة لحجز بطاقتيهما إلى الملحق والإبقاء على آمالهما في اللحاق بالفرق الثمانية الأولى التي ضمنت تأهلها المباشر إلى ثمن النهائي.

وحل روما في المركز الخامس عشر من أصل 36 فريقا بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 2 0، من دون أن يمنع ذلك الأخير من نيل بطاقة التأهل المباشر بفضل نقاطه الـ16.

أما بورتو، فحل في المركز الثامن عشر بعد فوزه على مكابي تل أبيب الإسرائيلي 1 0.

وستكون مواجهة الملحق الذي تقام مبارياته في 13 شباط/فبراير ذهابا و20 منه إيابا، إعادة لثمن نهائي دوري الأبطال موسم 2018 2019 حين خرج الفريق البرتغالي منتصرا بفوزه إيابا 3 1 بعد التمديد، معوضا خسارة الذهاب 1 2.

وفي جميع المواجهات الثلاث التي جمعت الفريقين منذ لقائهما الأول في ثمن نهائي كأس الكؤوس موسم 1981 1982، لم يحقق الفريق الإيطالي أي فوز في ست مباريات ضد بطل دوري الأبطال لعامي 1987 و2004 والدوري الأوروبي (كأس الاتحاد سابقا) لعامي 2003 و2011.

وبالنسبة للكبير الآخر أياكس الهولندي، بطل دوري الأبطال أربع مرات آخرها عام 1995 والفائز بكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 1992 وكأس الكؤوس عام 1987، فيلتقي مع سان جيلواز البلجيكي بعد حلوله في المركز الثاني عشر في المجموعة الموحدة بفوزه الخميس 2 1 على ضيفه غلطة سراي التركي الذي رافقه إلى الملحق حيث يلتقي الفريق الهولندي الآخر ألكمار.

ووقع ريال سوسييداد الإسباني في مواجهة ميتيلاند الدنماركي، فيما يلعب أندرلخت البلجيكي مع فنربهتشه التركي، وبودو غليمت النروجي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل المباشر قبل أن يكتفي بالمركز التاسع نتيجة تعادله الخميس مع نيس الفرنسي 1 1، مع تفينتي الهولندي.

وهنا برنامج الملحق:

الخميس 13 شباط/فبراير (الذهاب):

تفنتي (هولندا) بودو غليمت (النروج)

فنربهتشه (تركيا) أندرلخت (بلجيكا)

باوك (اليونان) أف سي أس بي (رومانيا)

سان جيلواز (بلجيكا) أياكس (هولندا)

ميتيلاند (الدنمارك) ريال سوسييداد (إسبانيا)

الكمار (هولندا) غلطة سراي (تركيا)

بورتو (البرتغال) روما (إيطاليا)

فيرينتسفاروش (المجر) فيكتوريا بلزن (تشيكيا)

تقام مباريات الاياب في 20 شباط/فبراير

تقام قرعة ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي في 21 شباط/فبراير المقبل، وهنا احتمالاتها المحددة مسبقا:

ثمن النهائي:

فيرينتسفاروش أو فيكتوريا بلزن لاتسيو (إيطاليا) أو أتلتيك بلباو (إسبانيا)

تفنتي أو بودو غليمت أولمبياكوس (اليونان) أو رينجرز (اسكتلندا)

سان جيلواز أو أياكس أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) أو ليون (فرنسا)

ألكمار أو غلطة سراي مانشستر يونايتد (إنكلترا) أو توتنهام (إنكلترا)

بورتو أو روما أتلتيك بلباو (إسبانيا) أو لاتسيو (إيطاليا)

فنربهتشه أو أندرلخت رينجرز (اسكتلندا) أو أولمبياكوس (اليونان)

باوك أو أف سي أس بي ليون (فرنسا) أو أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)