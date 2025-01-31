شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحيل رئيس وعضو مجلس إدارة الإسماعيلى للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الاندية المصرية المحترفة، قرارا بشأن أحداث مباراة الاسماعيلى وطلائع الجيش التى جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" وأحالتها الى لجنة الانضباط.

وجاء نص القرار كالتالى " بناء على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناء على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة بإحالة كل رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد 48 ساعة من انتهاء الجولة، وإذ تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها".

شهدت مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش، التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile، مشهدا غريبا بعد نزول أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلى وتعدى على حكم المباراة نادر قمر الدولة اعتراضا على قراراته.

ودخل أحمد فهيم أرض الملعب وتعدى على نادر قمر الدين اعتراضا على احتساب ركلة جزاء على الإسماعيلى، قبل أن يتدخل رجال الامن ويقومون بإخراجه وتستكمل المباراة.

ونجح طلائع الجيش في قلب تأخره أمام الإسماعيلى لفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من دوري nile.

أحرز مروان حمدى هدفا عالميا للإسماعيلى في الدقيقة 7 من بداية المباراة بعدما تسلم تمريرة من خالد النبريصى، ليضعها بشكل رائع بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد شعبان حارس الطلائع.

بهذه النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن بترتيب الدورى، فيما بقى الإسماعيلى عند النقطة 12 في المركز الثانى عشر.