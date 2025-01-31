شكرا لقرائتكم خبر عن فرح محفوظ تتوج ببرونزية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

نجحت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة للناشئات، في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير.

ونجحت البطلة المصرية في تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي بنتيجة 15-13 على بطلة إيطاليا لتصعد لنصف النهائي قبل الخسارة من بطلة المجر في دور الأربعة وتحرز بذلك البرونزية.

وكانت فرح قد افتتحت مشاركتها بالبطولة بالفوز في 4 لقاءات من أصل 6 مباريات في دور المجموعات ثم فازت على بطلة البرازيل في دور الـ128 بنتيجة 15-12.

واستطاعت البطلة المصرية الفوز على بطلة فرنسا في مباراة مثيرة باللمسة الذهبية بنتيجة 13-12 قبل أن تنجح في الفوز على بطلة سويسرا في دور الـ32 بنتيجة 15-14 ثم الفوز بنفس النتيجة على بطلة المجر في ثمن النهائي قبل الفوز على بطلة إيطاليا في دور الثمانية.

وبذلك تكون فرح قد نجحت في تحقيق أولى ميداليات مصر بالبطولة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وقام بتسليم الميداليات كابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ودكتورة أماني البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وجيوسيبي كافييرو المشرف العام على البطولة من الاتحاد الدولي للسلاح.