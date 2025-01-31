شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي يتصدي لهجمة خطيرة من الزمالك ويحافظ على نظافة شباك بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز في التصدي لهجمة خطيرة للاعبي الزمالك في الدقيقة 33 ليحافظ علي شباكه نظيفة ، في المباراة المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوي في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالجولة 11 من دورى Nile



حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز بالجولة 11 من دورى Nile

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالجولة 11 من دورى Nile



حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي .

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد البدلاء بيراميدز أمام الزمالك بالجولة 11 من دورى Nile

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدورى قبل قمة الجولة 11



ودخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلها ، بينما دخل بيراميدز المباراة محتلا الصدارة والقمة، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.