الامارات | مدرب ليفربول يتدخل لأول مرة في مشكلة عقد محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث مدرب لفريق ليفربول الإنجليزي، الهولندي أرني سلوت، هدافه المصري محمد صلاح على توقيع عقد جديد مع الريدز.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي الجمعة عشية لقاء بورنموث في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق 6 نقاط عن أرسنال، «إن النادي يريد الاحتفاظ بمهاجمه المصري الذي انضم إلى»الحمر«في 2017».

ويقدم محمد صلاح موسما رائعا لكن عقده سينتهي في يونيو من دون أي مؤشرات عن قرب الاتفاق مع إدارة ليفربول من أجل مواصلة المشوار في «أنفيلد»، فيما تستمر التكهنات بأن الدوري السعودي قد يكون وجهة محتملة للنجم المصري.

وأضاف سلوت «نريده أن يمدد عقده بالطبع. إنه ناضج وحكيم بما يكفي، لقد فعل الكثير من الأشياء الذكية في مسيرته ما يخوله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضا (أي أن يواصل مسيرته مع النادي)».