شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك وبيراميدز بعد 30 دقيقة والسعيد يخطف قلوب الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

مازال التعادل السلبى يسيطر على مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" بعد مرور 30 دقيقة.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاط هجومى مكثف من الزمالك مستغلاً انطلاقات عمر جابر وشلبى وزيزو فى الخط الأمامى بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.

وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف تجاه أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك.

واصل فريقا الزمالك وبيراميدز تبادل الهجمات في الربع ساعة الثانية،من اللقاء لمحاولة انتزاع المبادرة وتسجيل الهدف الأول وسدد إبراهيم عادل لاعب الفريق السماوي كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن مرت بسلام على مرمى محمد عواد حارس القلعة البيضاء.

وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة وخروجه من اللقاء قبل أن يعود مرة أخري للملعب.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالجولة 11 من دورى Nile

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز بالجولة 11 من دورى Nile

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالجولة 11 من دورى Nile

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي .

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد البدلاء بيراميدز أمام الزمالك بالجولة 11 من دورى Nile

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدورى قبل قمة الجولة 11

ودخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلها ، بينما دخل بيراميدز المباراة محتلا الصدارة والقمة، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.