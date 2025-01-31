شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى أكبر لاعب سنا يشارك في الدورى الممتاز موسم 2024 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح شريف إكرامى حارس مرمى فريق بيراميدز أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" هذا الموسم عن عمر 41 عاما عقب تواجده في تشكيل فريقه أمام الزمالك بالمباراة المقامة بينهم حاليا.

وسيطر التعادل السلبى على أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاط هجومى مكثف من الزمالك مستغلاً انطلاقات عمر جابر وشلبى وزيزو فى الخط الأمامى بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.

وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف تجاه أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بالجولة 11 من دورى Nile

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز بالجولة 11 من دورى Nile

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وجيفرسون كوستا ومحمود بنتايج ومحمد حمدي ومحمد السيد ومحمد عاطف وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالجولة 11 من دورى Nile

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي .

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

مقاعد البدلاء بيراميدز أمام الزمالك بالجولة 11 من دورى Nile

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما.

ودخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلها ، بينما دخل بيراميدز المباراة محتلا الصدارة والقمة، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.